Как эстонская девушка-пилот променяла карьеру юриста на небо

Как отнеслись к твоему выбору близкие и друзья?

- Я поступала дважды. Сразу после школы, и тогда, конечно, родители и друзья были шокированы моим выбором, считая, что это не женская профессия. С чем я не была согласна, но я и не поступила. Пошла учиться на юриста. У меня первое образование – юридическое. Когда я поступала в авиационную академию во второй раз, меня уже все поддерживали, потому что все эти три года бакалавриата в Тартуском университете они слышали от меня, что мне хочется летать, а не заниматься юриспруденцией. Хотя очень уважаю юриспруденцию. На самом деле это очень полезная сфера тоже. Сейчас мои родители, родственники и друзья изменили отношение к моему выбору профессии.

Как проходило обучение в академии?

- Уровень сложности всегда зависит от мотивации, потому что если человек что-то хочет, ему что-то нравится, он готов получать новые знания и учится, то будет легче. Это не то обучение, где можно отсидеться и получить корочку, как многие говорят. Здесь надо учиться, информации очень много. Первые два года было более общее образование: математика, физика, история авиации. Вторые два года шло уже профессиональное обучение: аэродинамика, подготовка к экзаменам, полёты. Я бы не сказала, что это запредельно сложно.

Ты уже устроилась в какую-либо авиакомпанию? Как проходят собеседования у пилотов?

- Я получила лицензию буквально две недели назад, поэтому на данный момент я только разослала CV. Процесса трудоустройства в авиации занимает время, тебе не звонят потенциальные работодатели на следующий день и приглашают на собеседование. Процесс трудоустройства может занять месяцы. И это нормально, даже если не устроиться в первый год. Абсолютно обычная практика. Но сейчас на рынке дефицит пилотов. Две недели - это вообще не показатель, поэтому собеседования, практика и всё остальное у меня впереди.

Эстонский рынок довольно маленький, если мы говорим об авиации. Где бы ты хотела летать, на каких самолётах?