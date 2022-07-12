Этим летом будет организовано более 30 лагерей для украинских и латышских школьников

В лагерях проводятся мероприятия по социальной интеграции и сплочению, а также по изучению латышского языка для украинских школьников в Латвии.

Лагеря пройдут в Айзкраукльском, Алуксненском, Адажском, Балвском, Бауском, Цесисском, Добельском, Гулбенском, Елгавском, Кекавском, Лимбажском, Лудзенском, Марупском, Огрском, Олайнском, Резекненском, Ропажском, Саласпилсском, Салдусском, Саулкрастском, Сигулдском, Смилтенском, Талсинском, Тукумском, Валкском, Валмиерском, Вараклянском краях, а также в Даугавпилсе, Елгаве, Юрмале, Лиепае, Резекне, Риге и Вентспилсе.

Информация о координаторах лагерей и наборе будет обновляться в течение июля и августа.