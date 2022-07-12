Вт, 12.07.2022
Для физического, частного, лица штраф - от 30 до 1400 евро. Да, за установку палатки в прибрежной дюнной защитной зоне. Не считая мест, где есть и особо охраняемые природные территории. Там уже другой тариф. Сабине Яунбирзе, представитель Государственной службы окружающей среды
Сабине Яунбирзе, представитель Государственной службы окружающей среды

Этим летом будет организовано более 30 лагерей для украинских и латышских школьников

Дети в центре для поддержки жителей Украины на улице Калькю ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Этим летом по всей Латвии будет организовано более 30 лагерей для содействия освоению латышского языка для украинских и латышских школьников, сообщается на сайте Государственного центра содержания образования.

В лагерях проводятся мероприятия по социальной интеграции и сплочению, а также по изучению латышского языка для украинских школьников в Латвии.

Лагеря пройдут в Айзкраукльском, Алуксненском, Адажском, Балвском, Бауском, Цесисском, Добельском, Гулбенском, Елгавском, Кекавском, Лимбажском, Лудзенском, Марупском, Огрском, Олайнском, Резекненском, Ропажском, Саласпилсском, Салдусском, Саулкрастском, Сигулдском, Смилтенском, Талсинском, Тукумском, Валкском, Валмиерском, Вараклянском краях, а также в Даугавпилсе, Елгаве, Юрмале, Лиепае, Резекне, Риге и Вентспилсе.

Информация о координаторах лагерей и наборе будет обновляться в течение июля и августа.

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