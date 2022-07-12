В ближайшие часы местами в Латвии ожидается гроза с ливнями

Желтое предупреждение действует с 16:45 до 23:00.

Как указано на сайте LVĢMC, желтое предупреждение означает, что прогнозируемые гидрометеорологические условия не представляют опасности, однако если вы планируете деятельность, на которую они могут повлиять, следует соблюдать осторожность.

Вечером вторника также могут образоваться грозы. VUGD призывает быть особенно осторожными в местах, наиболее подверженных влиянию гроз, например в лесах и на открытых площадках. По воздуху могут переноситься сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор.

Возможны локальные затопления низменных участков, могут ухудшиться условия вождения. Если возможно, VUGD призывает укрыться в закрытых помещениях.

Актуальную информацию о предупреждениях можно также отслеживать на сайте.

Если гидрометеорологические условия нанесли ущерб, угрожающий здоровью и жизни людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, звоните по единому телефону экстренной помощи 112.