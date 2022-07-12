Солдатам латвийской армии повысили зарплаты

В свою очередь, компенсации солдатам увеличились в среднем на 229 евро, в том числе компенсация за аренду квартиры и коммунальные платежи - они увеличились со 142,29 евро до 250 евро в месяц. Суточные для военнослужащих с 1 августа будут увеличены с 9,96 до 14 евро в день.