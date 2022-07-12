Солдатам латвийской армии повысили зарплаты

Начиная с июня, вознаграждение солдат Национальных вооруженных сил (NBS) увеличилось в среднем на 500 евро в месяц до вычета налогов. Первую повышенную зарплату латвийские солдаты получают в этом месяце, сообщает портал военных новостей Sargs.lv.
Ежемесячная зарплата солдат NBS в среднем увеличилась на 300 евро до вычета налогов. Размер месячного оклада определяется воинским званием, выслугой лет и категорией военного образования.
В свою очередь, компенсации солдатам увеличились в среднем на 229 евро, в том числе компенсация за аренду квартиры и коммунальные платежи - они увеличились со 142,29 евро до 250 евро в месяц. Суточные для военнослужащих с 1 августа будут увеличены с 9,96 до 14 евро в день.
Как сообщалось недавно Министерство обороны Латвии выступило с предложением ввести в Латвии обязательную военную присягу. Нынешняя система, по словам министра обороны Артиса Пабрикса, "себя изжила". Инициатива вызвала множество споров в обществе.
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