Видео ⟩ Вода из канализации попадает прямо в Даугаву. Все из-за сильных дождей

Обычные канализационные и очистные сооружения не могли обработать такой большой объем воды, поэтому в Риге были открыты аварийные сливы и в реку в течение нескольких часов сливались неочищенные сточные воды.

Каспар Брикханс, руководитель службы насосных станций канализационных сетей Rīgas ūdens, говорит: "Когда эти уровни достигают такого предела, что могут угрожать как рижанам, так и нашим клиентам затоплением подвалов, улиц, мы, к сожалению, вынуждены открывать аварийные сливы и начинать откачку, чтобы не перегружать очистные сооружения".

Точное количество загрязненной воды, попавшей в реку, можно будет определить только завтра. Rīgas ūdens указывает: если лишняя вода не будет спущена, процесс очистки будет нарушен.

На его восстановление уйдет 10 дней, за это время неочищенная вода будет стекать в море. Поэтому аварийный выход считается меньшим злом. Однако во время сильных дождей неочищенная вода поступает в Даугаву и из других частей Риги.

Журналисты Latvijas Televīzija вышли на участок Даугавы у Островного моста. То, что стекает в Даугаву в это время, можно ощутить несколькими органами чувств - и зрением, и обонянием. Загрязнение Даугавы во время сильных дождей - не новая проблема, которая находится под контролем Государственной службы охраны окружающей среды.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)