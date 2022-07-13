Ехал на мотоцикле без шлема: в Видземе в результате ДТП погиб один человек
В Видземе во вторник, 13 июля, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб один человек, сообщили в Государственной полиции.
В Видземе во вторник, 13 июля, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб один человек, сообщили в Государственной полиции.
В Каугурской волости Валмиерского края мужчина, управлявший мотоциклом без мотошлема, ехал по полю, врезался в кустарник, упал и от полученных травм скончался.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 120 автоаварий, пострадали шесть человек.
За различные нарушения правил дорожного движения составлено 334 протокола, в том числе 135 за превышение скорости, пять - за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, два - за агрессивное вождение.
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