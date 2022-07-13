Ср, 13.07.2022
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Сергей Хлань, советник главы Херсонской области

Ехал на мотоцикле без шлема: в Видземе в результате ДТП погиб один человек

Иллюстративное фото ФОТО: Lita Krone/LETA

В Видземе во вторник, 13 июля, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб один человек, сообщили в Государственной полиции.

В Каугурской волости Валмиерского края мужчина, управлявший мотоциклом без мотошлема, ехал по полю, врезался в кустарник, упал и от полученных травм скончался.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 120 автоаварий, пострадали шесть человек.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 334 протокола, в том числе 135 за превышение скорости, пять - за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, два - за агрессивное вождение.

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