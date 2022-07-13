По подозрению в изнасиловании девочки-подростка арестован ее приемный отец

Сиротский суд обратился в полицию, сообщив, что во время консультации с психологом девочка рассказала, что ее предыдущий приемный отец совершал против нее преступления сексуального характера.

21 июня сотрудники полиции в Рижском регионе задержали упомянутого мужчину. Через сутки суд применил к нему меру пресечения - арест.

В ходе следствия установлено, что преступления в отношении девочки были совершены в период с осени 2018 года по сентябрь 2020 года, когда она проживала в приемной семье.

В 2018 году девочке было всего 11 лет.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация указывает не менее чем на семь эпизодов уголовного правонарушения.

Указанные уголовные преступления наказываются пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Потерпевшая девочка уже долгое время не живет в приемной семье, где в отношении нее были совершены уголовные преступления.

Государственная полиция призывает граждан быть внимательными и незамедлительно сообщать в полицию в случаях, когда есть подозрения, что в отношении ребенка совершается уголовное преступление, в том числе преступление сексуального характера.

Обычно в таких случаях пострадавшие не хотят рассказывать о случившемся окружающим, и поэтому особенно важна бдительность и активные действия взрослых. В случае, когда имеется информация или есть подозрение в совершении уголовного преступления, полиция призывает подать заявление в ближайшее отделение Государственной полиции или отправить заявление в электронном виде с электронной подписью на адрес pasts@vp.gov.lv.