Ср, 13.07.2022
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Сергей Светлаков

Северная Корея признала независимость ДНР

Северная Корея. ФОТО: Reuters

Так заявил глава этого территориального образования Денис Пушилин, сообщает Русская служба BBC.

"Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество", - заявил он.

Прежде ни о каком сотрудничестве между самопровозглашенной ДНР и КНДР известно не было. Ранее ДНР признали только Россия и Сирия.

СМИ Северной Кореи пока не подтвердили эту информацию.

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