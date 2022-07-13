Северная Корея признала независимость ДНР

"Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество", - заявил он.

Прежде ни о каком сотрудничестве между самопровозглашенной ДНР и КНДР известно не было. Ранее ДНР признали только Россия и Сирия.

СМИ Северной Кореи пока не подтвердили эту информацию.