Северная Корея признала независимость ДНР
Так заявил глава этого территориального образования Денис Пушилин, сообщает Русская служба BBC.
Так заявил глава этого территориального образования Денис Пушилин, сообщает Русская служба BBC.
"Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество", - заявил он.
Прежде ни о каком сотрудничестве между самопровозглашенной ДНР и КНДР известно не было. Ранее ДНР признали только Россия и Сирия.
СМИ Северной Кореи пока не подтвердили эту информацию.
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