Опрос: большинство русскоязычных не поддерживают ни одну из сторон войны в Украине

Данные упомянутых опросов показывают, что практически по всем вопросам мнения значительно различаются в зависимости от используемого в семье разговорного языка - только латышского, только русского или обоих.

Исследователи приходят к выводу, что смешанные семьи могут выступать посредниками между латышами и русским меньшинством.

Однако прослеживается четкая тенденция, что мысли молодого поколения русскоязычных Латвии сильно отличаются от взглядов их родителей, бабушек и дедушек.

Среди русскоязычных единственная демографическая группа, в которой большинство респондентов (51%) явно выступают на стороне Украины - это 18-24-летние. "Одним из главных положительных результатов опроса является то, что русскоязычная молодежь, более открытая и приверженная Европейскому союзу, имеет четкое представление о преступлениях России и необходимости поддерживать Украину. Даже членство в НАТО не кажется проблемным для этой группы. Их мнения во многом перекликаются с мнениями их латышских сверстников", - комментирует Рейнхардт Крумс, глава фонда Эберта в странах Балтии.

Больше всего "нейтральных" русских в Латгале (68%) и в предпенсионном возрасте (65%). В целом русскоязычные скорее симпатизируют Украине, чем России, однако несколько демографических групп отличаются обратным результатом, ссылаясь на данные исследования, пишет Ir.

Существует связь между высказываемой респондентами позицией, их доходом и образованием: чем образованнее и состоятельнее респонденты, тем больше они поддерживают Украину. Наибольшую симпатию Украине выражают молодежь (58%), более состоятельные респонденты (56%) и жители Видземе (55%). Наименьшая поддержка России оказалась в Рижском регионе (2%), а больше всего неопределившихся снова было в Латгале (63%).

В смешанных семьях, где говорят и на латышском, и на русском языке, поддержка Украины выражена гораздо сильнее - только в Латгале она ниже трети (28%), а в большинстве демографических групп значительно превышает 40%.

В исследовании использовались очные и онлайн-опросы, проведенные исследовательским центром SKDS в конце апреля, в ходе которых было опрошено более 2000 жителей Латвии. Респонденты также ответили на вопросы об источниках повседневной информации, своем отношении к политике, проводимой президентом России Владимиром Путиным, о возможности эскалации межнационального конфликта в Латвии, о готовности бороться за Латвию, если бы Россия на нее напала. Полные результаты обширного исследования будут обнародованы в ближайшее время.