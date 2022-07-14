Авария в Валмиере: разбился грузовой микроавтобус, в котором находились пять человек

VUGD получила вызов на место происшествия в 4:16. Из разбившегося грузового микроавтобуса самостоятельно выбрались четыре человека, а еще одного спасатели вытащили из машины и передали медикам, прибывшим на место аварии.

Согласно статистике, составленной Государственной полицией, за последние сутки в Латвии зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, в 15 из которых были пострадавшие. Общее количество пострадавших - 16 человек, то есть в одном ДТП пострадали два человека, а в остальных - по одному.

В Видземе жертв не зафиксировано, зато в Рижском регионе в 11 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 12 человек, а в Курземе и Латгале - по два пострадавших.

Согласно статистике, составленной полицией, в четверг на дорогах Латвии было поймано 189 нарушителей скорости, восемь пьяных и два агрессивных водителя.