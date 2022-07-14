Валдис Пельш высказался о Галкине и Хаматовой

Валдис Пельш подчеркнул, что он не может сказать ничего плохого о Максиме Галкине. И вполне уважает его выбор.

"С Максимом общался последний раз примерно за полгода до его отъезда. Поэтому не могу вам сказать, что наше общение изменилось или сократилось в свете последних событий", - заметил он.

Пельш указал, что несколько раз смотрел шоу "Музыкалити", которое Галкин вел на YouTube:

"Не являюсь поклонником этого жанра. Подобное создавать не хотел бы. Я занимаюсь тем, что мне нравится. За семь лет у меня вышло 13 документальных фильмов. Все они были показаны на Первом канале и успешно набирают просмотры на YouTube. Вот это мне интересно", - признался 55-летний Валдис Эйженович.

Так же нейтрально Валдис Пельш отзывается и о Чулпан Хаматовой, которая сегодня обосновалась в Латвии и играет в Новом Рижском театре.

Кстати, недавно RUS TVNET пообщался с племянницей шоумена, живущей в Риге. Евгения Пельш призналась, что с Валдисом они раньше общались меньше. Сейчас эта связь как-то восстановилась: "Конечно, созваниваемся и общаемся. Если приезжает, допустим, он в Ригу или я в Москву, мы обязательно видимся. Мы всегда на связи, родственники должны общаться".