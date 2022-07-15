Пт, 15.07.2022
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Янис Озолс, советник министра образования и науки

Трагедия в Плявиняс: в реке утонул мужчина, спасавший своего ребенка
Дополнено информацией о судьбе ребенка

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В среду, 13 июля, в Плявиняс в реке Айвиексте утонул мужчина, который пытался спасти своего ребенка, сообщила LЕТА старший специалист Земгальского регионального управления полиции Даце Калниня.

​Айзкраукльский участок полиции в среду получил сообщение о том, что в реке тонет человек. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что мужчина 1978 года рождения, спасая своего тонущего малолетнего ребенка, из-за недостаточных навыков плавания утонул сам. Река в месте происшествия имеет очень неровное русло, там крупные камни и сильное течение.

Тело мужчины было найдено в реке лишь на следующий день. В полиции по поводу произошедшего возбуждено уголовное дело.

В комментарии для RUS TVNET Даце Калниня рассказала и о судьбе тонувшего ребенка: по ее информации, его спас проходивший мимо места происшествия человек. В настоящее время ребенок находится на попечении родственника.

Как сообщает VUGD, в этом году спасатели нашли в водоемах уже 54 утонувших.

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