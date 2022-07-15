Трагедия в Плявиняс: в реке утонул мужчина, спасавший своего ребенка

​Айзкраукльский участок полиции в среду получил сообщение о том, что в реке тонет человек. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что мужчина 1978 года рождения, спасая своего тонущего малолетнего ребенка, из-за недостаточных навыков плавания утонул сам. Река в месте происшествия имеет очень неровное русло, там крупные камни и сильное течение.

Тело мужчины было найдено в реке лишь на следующий день. В полиции по поводу произошедшего возбуждено уголовное дело.

В комментарии для RUS TVNET Даце Калниня рассказала и о судьбе тонувшего ребенка: по ее информации, его спас проходивший мимо места происшествия человек. В настоящее время ребенок находится на попечении родственника.

Как сообщает VUGD, в этом году спасатели нашли в водоемах уже 54 утонувших.