Пт, 15.07.2022
Понятно, что 1 сентября, как и большинство стран в Европе, мы еще будем сталкиваться с проблемой вакансий. Янис Озолс, советник министра образования и науки
Янис Озолс, советник министра образования и науки

Посольство США призывает граждан немедленно покинуть Украину

ФОТО: EPA/Scanpix

Посольство США в Киеве распространило обращение к гражданам США с призывом покинуть Украину. Гражданам США, планирующим поехать в Украину, рекомендуется этого не делать, говорится в заявлении посольства.

Такое предупреждение сделало посольство США, принимая во внимание ракетные обстрелы российскими войсками гражданских объектов в нескольких украинских городах в последние дни.

Посольство США подчеркивает, что ситуация с безопасностью в Украине остается напряженной и непредсказуемой.

Также в пятницу, 15 июля, стало известно, что в "ДНР" скончался пленный гражданин Великобритании Пол Ури. По версии представителя "республики", Ури умер "из-за болезней и стресса". Погибший при этом не был среди пленных граждан Британии, приговоренных к смертной казни.

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