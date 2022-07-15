Посольство США призывает граждан немедленно покинуть Украину

Такое предупреждение сделало посольство США, принимая во внимание ракетные обстрелы российскими войсками гражданских объектов в нескольких украинских городах в последние дни.
Посольство США подчеркивает, что ситуация с безопасностью в Украине остается напряженной и непредсказуемой.
Также в пятницу, 15 июля, стало известно, что в "ДНР" скончался пленный гражданин Великобритании Пол Ури. По версии представителя "республики", Ури умер "из-за болезней и стресса". Погибший при этом не был среди пленных граждан Британии, приговоренных к смертной казни.
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