Посольство США призывает граждан немедленно покинуть Украину

Такое предупреждение сделало посольство США, принимая во внимание ракетные обстрелы российскими войсками гражданских объектов в нескольких украинских городах в последние дни.

Посольство США подчеркивает, что ситуация с безопасностью в Украине остается напряженной и непредсказуемой.

Также в пятницу, 15 июля, стало известно, что в "ДНР" скончался пленный гражданин Великобритании Пол Ури. По версии представителя "республики", Ури умер "из-за болезней и стресса". Погибший при этом не был среди пленных граждан Британии, приговоренных к смертной казни.