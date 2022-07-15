В "ДНР" умер пленный гражданин Великобритании

Умерший не был среди пленных граждан Англии, приговоренных к смертной казни. В "ДНР" 45-летнего Ури называли наемником, воевавшим на стороне ВСУ, который якобы занимался рекрутингом и обучал наемников для вооруженных формирований Украины. Британские СМИ сообщают, что он был волонтером и помогал эвакуировать украинские семьи с территорий военных действий.

Его вместе с другим британцем - 22-летнии Диланом Хилли - задержали на территории непризнанной республики 25 апреля при прохождении блокпоста недалеко от Запорожья. Сообщается, что волонтеры направлялись в зону боев, чтобы вывезти оттуда семью.

"Представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Во время первого медицинского осмотра у Пола Ури был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь, но учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался".

Мать Ури еще раньше говорила журналистам, что мужчина не попал в армию, из-за чего решил работать в гуманитарной сфере. Она также добавила, что он волонтер, страдает диабетом 1-го типа и нуждается в инсулине, а также что у него есть семья и дети.

Ранее суд "ДНР" приговорил к смертной казни двух других британцев - Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а вместе с ними - гражданина Марокко Саадуна Брагима. ИХ обвинили в наемничестве, попытке захвата власти и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Сейчас Британия и Марокко пытаются решить судьбу граждан при помощи дипломатии.