Школьница оспорила результаты экзамена. Ее рейтинг сильно вырос

Девушка оспорила количество баллов, набранных во второй части экзамена по латышскому языку, где нужно продемонстрировать свои знания, а не просто расставить знаки препинания. После апелляции оценка в этой части экзамена была повышена довольно значительно - на 30 процентных пунктов, или с 63% до 93% правильных ответов.