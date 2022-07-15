Сб, 16.07.2022
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Владимир Зеленский об обстрелах в Виннице

Школьница оспорила результаты экзамена. Ее рейтинг сильно вырос

Табличка: "Тихо, идет экзамен" ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Выпускница рижской школы - одна из более чем 70 бывших старшеклассников, которые оспаривают результаты ЕГЭ в этом году. В результате спора ее рейтинг значительно улучшился – он увеличился на 30%, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.

Девушка оспорила количество баллов, набранных во второй части экзамена по латышскому языку, где нужно продемонстрировать свои знания, а не просто расставить знаки препинания. После апелляции оценка в этой части экзамена была повышена довольно значительно - на 30 процентных пунктов, или с 63% до 93% правильных ответов.

Государственный центр содержания образования (VISC) первоначально ответил, что изменения произошли по техническим причинам. Позже, после тщательного изучения конкретного случая, было установлено, что технической неисправности не было. Вместо этого речь шла о субъективном мнении оценщика.

Видео: сюжет программы Panorāma на латышском языке

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