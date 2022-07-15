Школьница оспорила результаты экзамена. Ее рейтинг сильно вырос

Девушка оспорила количество баллов, набранных во второй части экзамена по латышскому языку, где нужно продемонстрировать свои знания, а не просто расставить знаки препинания. После апелляции оценка в этой части экзамена была повышена довольно значительно - на 30 процентных пунктов, или с 63% до 93% правильных ответов.
Государственный центр содержания образования (VISC) первоначально ответил, что изменения произошли по техническим причинам. Позже, после тщательного изучения конкретного случая, было установлено, что технической неисправности не было. Вместо этого речь шла о субъективном мнении оценщика.
Видео: сюжет программы Panorāma на латышском языке
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