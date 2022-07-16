В Кенгарагсе ночью грабители вытащили у BMW фары

"Я присматривала за этой машиной. После двенадцати ночи фары еще были на месте, около часа тоже. Всю неделю все было хорошо. Она должна вернуться на следующей неделе. И вот! В половине третьего я легла спать, у машины никого не видела, я же присматривала. Недавно тоже украли фары у машины возле нашего магазина, похожая ситуация", - рассказала мать хозяйки машины.

Без тщательного расследования невозможно сразу определить, работали ли ночью один или несколько грабителей.

Но то, что нарушитель не был профессионалом, очевидно.

Передние фары у автомобиля были украдены весьма брутальным способом, чтобы добраться до них, вор сначала попытался открыть заднюю дверь, разбив стекло, затем попытался взломать замок со стороны пассажирской двери. Третий заход был уже со стороны водительской двери, и тогда нарушителю удалось проникнуть в салон, открыть капот автомобиля и получить желаемое.

Сейчас владелец транспортного средства ищет свидетелей происшествия, которые могли видеть момент кражи и могут предоставить полезную информацию полиции. Информацией можно поделиться, связавшись с владелицей в социальных сетях.

В настоящее время в Кенгарагском участке в связи с данным происшествием возбуждено два уголовных производства по статье о краже и умышленном уничтожении и повреждении имущества. Это далеко не первый и даже не десятый случай кражи, зарегистрированный в этом году в Кенгарагском участке, в территорию обслуживания которого также входит часть микрорайона Плявниеки.

Государственная полиция указала, что за пять месяцев этого года, с 1 января по 31 мая, на территории, обслуживаемой Рижским Кенгарагским участком Государственной полиции, было зарегистрировано 38 краж автомобильных фар.

Учитывая актуальность проблемы для всей Риги, Государственная полиция призывает по возможно парковать автомобиль в хорошо просматриваемом месте. Также рекомендуется маркировать автомобильные фары, ведь если украсть маркированную деталь, продать ее сложнее.

Маркированные детали менее привлекательны для воров. Также рекомендуется установить звуковую и световую сигнализацию.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке