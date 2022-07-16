"Люди должны заботиться о себе". Инфекционист об угрозе Covid-19

По ее мнению, в Латвии не следует вводить дополнительные эпидемиологические ограничения, но следует напомнить людям как потенциальным "получателям" инфекции Covid-19 о возвращении к дистанцированию, избегании пребывания в больших скоплениях людей. Таким образом можно защитить себя от заражения Covid-19, считает она.

"Необходимо следить за количеством зараженных Covid-19. В нашей больнице у большинства пациентов есть серьезные сопутствующие заболевания, которые зачастую вообще не лечились.

До попадания в больницу они не уделяли должного внимания своему здоровью, поэтому и оказались там. Сами люди должны быть ответственными и думать о том, чтобы не заразиться", - добавила Виксна.

Инфекционист положительно оценивает сценарии распространения Covid-19, разработанные Министерством здравоохранения на эту осень, так как они предусматривают действия как в случае неконтролируемого, так и в случае сезонного распространения.

"Если не будет никаких сюрпризов, что, к сожалению, время от времени с Covid-19 случается, то я думаю, что мы прорвемся лучше, чем раньше. Больницы готовы к тяжелобольным, и если использование различных защитных механизмов вернется, тогда все может быть в порядке", - считает Виксна.

Как сообщал RUS TVNET, Кабинет министров в четверг одобрил разработанный Минздравом план готовности системы здравоохранения к возможной вспышке Covid-19 осенью.

Как отмечает Минздрав, на основе прогнозов и прежнего опыта Европейского центра профилактики и контроля заболеваний возможны три наиболее реальных сценария распространения Covid-19 - начиная с сезонного инфицирования, что характерно для омикрон-штамма, и заканчивая неконтролируемым распространением инфекции с существенной угрозой для общества и здравоохранения, что характерно для дельта-штамма.

Для каждого сценария планируются соответствующие меры - обеспечение медицинских услуг, тестирование, вакцинация, выявление контактных лиц, домашний карантин и введение мер безопасности. Например, при наиболее легком сценарии доступность услуг здравоохранения существенно ограничивать не планируется, а лечение пациентов и наблюдение в основном будут проводить семейные врачи.

В соответствии с этими сценариями разработано также несколько планов вакцинации - от необходимости вакцинировать только группы риска до обширной вакцинации населения в случае появления новых разновидностей вируса, против которых ранее приобретенный иммунитет действовать не будет. Например, при наиболее благоприятном сценарии вакцинацию планируется проводить в практиках семейных врачей и прививочных кабинетах лечебных учреждений, прививая до 65 000 человек в неделю. В свою очередь при интенсивном распространении инфекции вакцинацией планируется охватить до 100 000 человек в неделю, проводя вакцинацию во всех лечебных учреждениях и открыв центры вакцинации.