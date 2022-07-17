Рики Мартину приписали роман с племянником: ему грозит 50 лет

Издание со ссылкой на брата 50-летнего исполнителя пишет, что 21-летний Деннис Санчез обратился в суд, заявив, что у него и его знаменитого дяди был роман.

Отношения якобы закончились по инициативе Денниса в начале 2022 года, но Мартин "не принял расставание" и начал преследовать молодого человека, пишет Spletnik.ru.

Если вина певца будет доказана, ему может грозить до 50 лет тюрьмы за инцест.

Санчез будет выступать в суде 21 июля. Юристы Рики Мартина выступили с заявлением, они отрицают все обвинения, ссылаясь на душевное нездоровье племянника певца. Саму мысль о том, что такое возможно, адвокат знаменитости назвал "не только лживой, но и отвратительной".

Напомним, Рики Мартин открыто заявил о своей гомосексуальности в 2010 году. С 2017 года он состоит в браке с художником Джваном Йосефом. Пара воспитывает четверых детей от суррогатных матерей.

Кстати, это не первый суд Рики Мартина - ранее его бывший менеджер Ребекка Друкер обвиняла артиста в токсичном поведении.