Видео ⟩ В Греции разбился украинский грузовой самолет с "опасными веществами" на борту

Самолет следовал из Сербии в Иорданию, но потерпел крушение недалеко от греческого города Кавала. Пилот сообщил об аварийной посадке в аэропорту Кавалы из-за проблем с двигателем, но самолет так и не достиг взлетно-посадочной полосы аэропорта. Он разбился примерно в 40 километрах от аэропорта - у поселка Палеохори. Самолет упал в двух километрах от населенного пункта.

На видео, опубликованных очевидцами в социальных сетях, видно, что самолет был охвачен пламенем при ударе о землю. Он загорелся еще в небе.

Как сообщает BBC, пока не ясно, сколько человек было на борту самолета, а также неизвестно, есть ли выжившие в аварии. Некоторые СМИ сообщают, что в самолете находились восемь человек.

Греческое государственное телевидение ERT сообщает, что самолет перевозил 12 тонн груза, который "мог быть опасным". Что было в грузе, неизвестно. Вещатель ERT сообщил, что армейские эксперты по взрывоопасным веществам выехали на место происшествия. Территория ЧП оцеплена. По словам начальника гражданской защиты округа Кавала Ставроса Кивракиса, был отдан приказ об отводе пожарных и журналистов минимум на 1 км от машины из-за возможной токсичности груза.

В субботу вечером людей, проживающих в радиусе двух километров от места крушения, попросили оставаться дома и носить защитные маски.

В воскресенье в больницу доставили двух пожарных, которым было трудно дышать из-за ядовитых паров.

Свидетели сообщили, что самолет горел и были взрывы. Пожарный сообщил журналистам, что, по предварительной информации, в самолете были боеприпасы.

В Греции разбился украинский грузовой самолет ФОТО: Reuters/ScanPix