Вс, 17.07.2022
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Артис Пабрикс , министр обороны Латвии

Лето вернется? Прогноз синоптиков на следующую неделю

ФОТО: LETA

На следующей неделе в Латвии потеплеет, осадков ожидается меньше, чаще будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

В понедельник во многих местах еще временами будут идти кратковременные дожди, а температура воздуха не превысит +18...+23 градусов, но уже в середине недели ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, воздух прогреется до +22...+27 градусов, в центре Курземе - даже до +29 градусов. Ночи также станут теплее.

В конце недели возрастет вероятность осадков.

Ветер чаще всего будет слабым, в основном северного, северо-западного направления.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, во второй половине лета температура в Латвии ожидается на уровне нормы или выше, осень также может быть теплой.

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