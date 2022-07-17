Лето вернется? Прогноз синоптиков на следующую неделю
На следующей неделе в Латвии потеплеет, осадков ожидается меньше, чаще будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
На следующей неделе в Латвии потеплеет, осадков ожидается меньше, чаще будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
В понедельник во многих местах еще временами будут идти кратковременные дожди, а температура воздуха не превысит +18...+23 градусов, но уже в середине недели ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, воздух прогреется до +22...+27 градусов, в центре Курземе - даже до +29 градусов. Ночи также станут теплее.
В конце недели возрастет вероятность осадков.
Ветер чаще всего будет слабым, в основном северного, северо-западного направления.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, во второй половине лета температура в Латвии ожидается на уровне нормы или выше, осень также может быть теплой.
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