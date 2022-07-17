МВД призывает продлить чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Принимая во внимание возросшее давление нелегальной иммиграции, правительство Латвии объявило чрезвычайное положение в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. Оно было объявлено 11 августа минувшего года и с тех пор несколько раз продлевалось, в последний раз - до 10 августа этого года.

В МВД констатировали, что с 10 августа 2021 года в общей сложности предотвращено незаконное пересечение государственной границы 6777 лицами.

Хотя количество лиц, незаконно пересекающих латвийско-белорусскую границу, сократилось, пограничники по-прежнему выявляют случаи незаконного пересечения государственной границы. В мае было предотвращено незаконное пересечение государственной границы 20 лицами, в июне такие попытки предприняли 96 человек, в июле - пять.

Важным фактором, который следует учитывать, является война, начатая Россией в Украине, которую также поддерживает Беларусь. Поэтому есть основания с осторожностью оценивать снижение числа нелегальных пересечений латвийско-белорусской границы.

Информация о незаконном пересечении государственной границы с территории Беларуси продолжает поступать из Литвы и Польши. По этой причине и в будущем следует обеспечивать наблюдение за латвийско-белорусской границей в усиленном режиме.

Также важно отметить, что Польша завершила строительство постоянного заграждения на границе с Беларусью, а на литовско-белорусской границе уже ведется строительство постоянного заграждения.

Литва продлила чрезвычайное положение до 15 сентября. В свою очередь, в ближайшее время планируется начать строительство постоянного забора на латвийско-белорусской границе. В настоящее время существует вероятность, что Беларусь может воспользоваться ситуацией, пока не построен постоянный забор, увеличив количество нарушителей границы.

Подготовленные МВД поправки также предусматривают для задействованных в охране границы пограничников, сотрудников полиции и сотрудников СГБ более гибкие надбавки за работу в условиях повышенного риска и стресса - вплоть до удвоения ставки заработной платы.