Чем грозит передозировка витамином D?

Согласно исследованию, опубликованному в British Medical Journal, за три месяца он потерял 12,7 килограмма и испытывал постоянные боли в животе, сухость во рту, диарею и рвоту. В больнице врачи узнали, что симптомы у мужчины начались примерно через месяц после того, как он начал курс приема витамина D, рекомендованный частным специалистом по питанию.

Мужчина ежедневно принимал 150 000 международных единиц (МЕ) витамина D, что примерно в 30 раз превышает рекомендуемую дозу. Кроме того, мужчина также принимал более 20 других пищевых добавок, таких как омега-3, витамин К2 и фолиевую кислоту. В результате у больного были поражены почки, но через 8 дней в больнице после системы он восстановился, так что мужчине удалось выздороветь.

Распространенный миф о витамине D и прочих заключается в том, что передозировка ими невозможна, и чем больше вы принимаете, тем лучше. К сожалению, это не так. Известно, что важно поддерживать нужный уровень витаминов в организме, но также важно не переусердствовать, пишет издание Live Science.

Слишком много витамина D в организме может привести к таким симптомам, как сонливость, рвота, слабость, запоры, боли в костях и нарушения сердечного ритма. Регулярные анализы крови - единственный способ контролировать уровень витамина D в крови и предотвратить возможность передозировки.