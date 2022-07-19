"На вечеринке они уйдут первыми!": проверенный рецепт хрустящих соленых огурцов

Вам понадобится:

3-литровое ведерко (стеклянное или пластмассовое);

свежие огурцы среднего размера - столько, чтобы заполнить ведерко;

3 столовые ложки крупной соли;

укроп со стеблями и цветками, чеснок (количество на выбор);

листья черной смородины, листья хрена (можно заменить листьями дуба);

перец горошком, 1 лавровый лист, душистый перец.

Улдис рекомендует использовать для засолки огурцов ведерко с крышкой вместо традиционной трехлитровой банки, потому что в него как проще все уложить, так и гораздо легче доставать огурцы.

"На дно ведра кладу три столовые ложки соли, укроп и другие специи. У огурцов отрезаю кончики и распределяю в ведерке. В серединку, конечно же, кладу травы".

Когда емкость наполнена, ее содержимое заливают холодной некипяченой водой прямо из-под крана. Не нужно размешивать соль! Накройте емкость крышкой и оставьте в теплом помещении на трое суток. "В первый день абсолютно ничего не происходило, во второй рассол оставался слегка мутным и на поверхности появлялась легкая пена, а на третий все шло полным ходом. Вечером третьего дня надо слить маринад в кастрюлю, вскипятить и залить огурцы кипятком. Накрыть крышкой, и огурцы готовы!" - описывает Улдис простой сценарий засолки огурцов.

ФОТО: Из личного архива

"Если вы прихватите такое ведро с собой на вечеринку, эти огурцы исчезнут первыми",

- заявил кулинар.