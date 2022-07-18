"Руководство партии превратилось в прозаседавшихся". Плинер вышел из Русского союза Латвии
Депутат Рижской думы, многолетний политик Русского союза Латвии (РСЛ) Яков Плинер решил покинуть ряды партии.
Депутат Рижской думы, многолетний политик Русского союза Латвии (РСЛ) Яков Плинер решил покинуть ряды партии.
В сообщении на Facebook политик рассказал, что не является членом РСЛ уже с 14 июля.
По словам Плинера, он пытался обсудить в партии проблемные вопросы, однако улучшений не последовало.
Уход из партии Плинер объяснил несколькими причинами. Первая из них - недовольство руководством партией в последние два года. Кроме того, по его словам, "руководство в РСЛ захватили партийные функционеры, которые в партии без году неделя", а также "руководство партии превратилось в прозаседавшихся".
Отметил он и дискриминацию по возрасту и
Он сообщил, что за короткое время несколько партийных работников прекратили сотрудничество с РСЛ. "Теперь я. Кто следующий?" - риторически спрашивает Плинер.
Яков Плинер был депутатом Сейма нескольких созывов, активно действовал в рядах так называемых защитников рижских школ. После внеочередных выборов в Рижскую думу стал депутатом столичного самоуправления.
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