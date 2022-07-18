"Руководство партии превратилось в прозаседавшихся". Плинер вышел из Русского союза Латвии

В сообщении на Facebook политик рассказал, что не является членом РСЛ уже с 14 июля.

По словам Плинера, он пытался обсудить в партии проблемные вопросы, однако улучшений не последовало.

"Обратился письменно к сопредседателю РСЛ М. Митрофанову, - что чувствую себя чужим среди своих - никакой реакции", - написал он.

Уход из партии Плинер объяснил несколькими причинами. Первая из них - недовольство руководством партией в последние два года. Кроме того, по его словам, "руководство в РСЛ захватили партийные функционеры, которые в партии без году неделя", а также "руководство партии превратилось в прозаседавшихся".

Отметил он и дискриминацию по возрасту и

"несправедливое, непонятное и неприемлемое составление списков кандидатов в депутаты на выборы в 14-й Сейм ЛР от РСЛ".

Он сообщил, что за короткое время несколько партийных работников прекратили сотрудничество с РСЛ. "Теперь я. Кто следующий?" - риторически спрашивает Плинер.

Яков Плинер был депутатом Сейма нескольких созывов, активно действовал в рядах так называемых защитников рижских школ. После внеочередных выборов в Рижскую думу стал депутатом столичного самоуправления.