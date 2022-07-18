Видео ⟩ "Отпуска у вас летом не будет": президент Эстонии утвердил новое правительство

"Ваша работа начнется сразу после принесения присяги в Рийгикогу, и отпуска у вас этим летом не будет", - сказал Карис.

Глава государства не согласен с теми, кто называет новое правительство кризисным.

"Я не согласен с этим определением. Вы должны быть правительством по разрешению кризиса, правительством пожарных и скорой помощи. Не дать сгореть, и пациент должен выжить", - сказал Карис, отметив, что правительство должно заниматься кризисом безопасности, энергетики и коронавируса.

По словам президента, министры нового правительства добьются успеха, если будут как можно меньше думать о предстоящих выборах и расти как команда.

"Правительства приходят и уходят, это часть демократии и сила нашей государственной организации", – сказал Карис и посоветовал министрам в своей деятельности не забывать об оппозиции.

Из Кадриорга члены нового правительства отправились в Рийгикогу, где на заседании, которое началось в 15:00, они приняли присягу. После принесения присяги новое правительство вступило в должность.

Новое правительство сформировано Партией реформ, "Отечеством" и Социал-демократической партией.

От Партии реформ в новое правительство войдут: премьер-министр Кая Каллас, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр социальной защиты Сигне Рийсало, министр сельского хозяйства Урмас Круузе и министр обороны Ханно Певкур.

От "Отечества": министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр юстиции Леа Данилсон-Ярг, министр предпринимательства и ИТ Кристьян Ярван, министр госуправления Рийна Солман и министр образования и науки Тынис Лукас.

От Социал-демократической партии: министр культуры Пирет Хартман, министр окружающей среды Мадис Каллас, министр экономики Рийна Сиккут, министр труда и здоровья Пеэп Петерсон и министра внутренних дел Лаури Ляэнеметс.