Пропавший без вести Александр Ташпулатов найден мертвым
Полиция сообщает, что пропавший без вести Александр Ташпулатов, к сожалению, найден без признаков жизни.
Полиция сообщает, что пропавший без вести Александр Ташпулатов, к сожалению, найден без признаков жизни.
Мужчина 1949 года рождения в понедельник, 18 июля, вышел из своего дома в Лиепае по направлению на почту и не вернулся.
Полиция благодарит откликнувшихся за участие в поисках мужчины.
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