Вт, 19.07.2022
Руководство в Русском Союзе Латвии захватили партийные функционеры, которые в партии без году неделя. Яков Плинер, депутат Рижской думы
Яков Плинер, депутат Рижской думы

Пропавший без вести Александр Ташпулатов найден мертвым

Пожилой мужчина. Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

Полиция сообщает, что пропавший без вести Александр Ташпулатов, к сожалению, найден без признаков жизни.

Мужчина 1949 года рождения в понедельник, 18 июля, вышел из своего дома в Лиепае по направлению на почту и не вернулся.

Полиция благодарит откликнувшихся за участие в поисках мужчины.

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