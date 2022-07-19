Меган Маркл и принц Гарри вышли в свет и посетили штаб-квартиру ООН

Зная секрет вневременной элегантности черного цвета, герцогиня Сассекская решила облачиться в черное с головы до пят.
Юбка-карандаш и топ Givenchy сочетались с туфлями на каблуке Manolo Blahnik и сумкой Mulberry. Нейтральный макияж и волосы, собранные в идеальный хвост, дополняли стиль герцогини.
Герцог Сассекский был основным докладчиком и выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН с речью о расовом неравенстве, социальном расслоении, продовольственном кризисе, а также проблеме изменения климата.
Также стало известно о том, что Меган Маркл готова бороться за права женщин.
Галерея: Герцог и герцогиня Сассекские
Галерея: Герцог и герцогиня Сассекские на праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы
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