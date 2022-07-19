Вт, 19.07.2022
Международному обществу было бы хорошо построить дипломатические отношения с Афганистаном. Я нужен им, а они нужны мне. Сираджуддин Хаккани, министр внутренних дел Талибана
Сираджуддин Хаккани, министр внутренних дел Талибана

Меган Маркл и принц Гарри вышли в свет и посетили штаб-квартиру ООН

Герцог и герцогиня Сассекские ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

Герцог и герцогиня Сассекские выглядели особенно нарядно при посещении штаб-квартиры Организации Объединенных Наций на Манхэттене. Супруги приехали, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к ежегодному празднованию Международного дня Нельсона Манделы.

Зная секрет вневременной элегантности черного цвета, герцогиня Сассекская решила облачиться в черное с головы до пят.

Юбка-карандаш и топ Givenchy сочетались с туфлями на каблуке Manolo Blahnik и сумкой Mulberry. Нейтральный макияж и волосы, собранные в идеальный хвост, дополняли стиль герцогини. 

Герцог Сассекский был основным докладчиком и выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН с речью о расовом неравенстве, социальном расслоении, продовольственном кризисе, а также проблеме изменения климата.

Также стало известно о том, что Меган Маркл готова бороться за права женщин.

ФОТО: Reuters/ScanPix
ФОТО: Reuters/ScanPix
ФОТО: AFP / Scanpix
ФОТО: AP/Scanpix
ФОТО: AP/Scanpix

 Галерея: Герцог и герцогиня Сассекские

Галерея: Герцог и герцогиня Сассекские на праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы

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