Меган Маркл и принц Гарри вышли в свет и посетили штаб-квартиру ООН

Зная секрет вневременной элегантности черного цвета, герцогиня Сассекская решила облачиться в черное с головы до пят.

Юбка-карандаш и топ Givenchy сочетались с туфлями на каблуке Manolo Blahnik и сумкой Mulberry. Нейтральный макияж и волосы, собранные в идеальный хвост, дополняли стиль герцогини.

Герцог Сассекский был основным докладчиком и выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН с речью о расовом неравенстве, социальном расслоении, продовольственном кризисе, а также проблеме изменения климата.

Также стало известно о том, что Меган Маркл готова бороться за права женщин.

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: AP/Scanpix

ФОТО: AP/Scanpix

Галерея: Герцог и герцогиня Сассекские

Галерея: Герцог и герцогиня Сассекские на праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы