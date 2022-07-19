Видео ⟩ На Елгавском шоссе полиция с помощью дронов задержала 11 нарушителей

Полиция выявила водителей, совершивших на перекрестке поворот налево путем пересечения сплошной линии на дороге. С помощью одного дрона были идентифицированы четверо нарушителей, с помощью другого - семеро.

Все 11 водителей были остановлены сотрудниками правоохранительных органов и оштрафованы за нарушение правил дорожного движения.

За такое нарушение может быть применен штраф в размере 30 евро и предусмотрен один штрафной пункт.

Видео: Полиция при помощи дронов фиксирует нарушителей

В полиции напоминают, что для повышения безопасности дорожного движения и культуры вождения водителей по всей Латвии периодически используются дроны.

Помощь дронов в основном используется для фиксации действий агрессивных водителей, а также других нарушений правил дорожного движения, как это было в описанном случае.