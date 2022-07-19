Под санкции ЕС попадут Собянин, Чемезов, Машков и "Ночные волки"

Оба СМИ расходятся в точном числе лиц, на которых будут распространены санкции: Reuters пишет, что в санкционный список попадут 48 физических и 9 юридических лиц, а EUobserver - соответственно 47 и 8.

По данным обоих изданий, под санкции среди прочих могут попасть мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, а также актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

Кроме того, ЕС планирует ввести санкции против Сбербанка, а также байкерского клуба "Ночные волки" и его президента Александра Залдостанова.

Санкции наложат на "Юнармию" и "Русский мир"

Под санкции попадут также военно-патриотическое движение "Юнармия", фонд по поддержке и популяризации русского языка за рубежом "Русский мир", судоходные и оружейные компании.

Накануне Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что, несмотря на использование Кремлем поставок газа в качестве оружия, Евросоюз не прекратит вводить санкции против России и поддерживать Украину.