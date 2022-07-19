От шести евро в час: ЦИК приглашает на работу на избирательных участках

За работу на избирательном участке предусмотрена заработная плата, которая зависит от количества отработанных часов.

Ставка вознаграждения до налогообложения (брутто) за один час работы председателя участковой избирательной комиссии - от 7,78 евро, секретаря комиссии - от семи евро, члена комиссии - от шести евро. Запланирована также компенсация расходов на питание в день выборов - восемь евро.

На своей домашней странице cvk.lv ЦИК обобщила сроки подачи заявлений, установленные избирательными комиссиями самоуправлений, на сайте также доступна форма заявления и информация о месте его подачи. Заявление о приеме на работу в избирательный участок должно быть подано в избирательную комиссию соответствующего самоуправления в установленный ею срок.

Право выдвигать представителей в участковую комиссию принадлежит группе избирателей, в состав которой входит не менее десяти избирателей, партиям или партийным объединениям, а также членам избирательной комиссии соответствующего муниципального образования.

Заявление на участие в работе участковой комиссии могут подать избиратели, владеющие латышским языком и имеющие образование не ниже среднего. В работе участковой комиссии не могут принимать участие депутаты, кандидаты в депутаты, податели списков кандидатов на выборы в 14-й Сейм, а также одно и то же лицо не может одновременно работать в нескольких избирательных комиссиях.

В основные обязанности сотрудников участковой комиссии входит обустройство помещения для голосования, организация процесса голосования, в том числе обеспечение голосования по месту нахождения избирателя, подсчет голосов.

Кроме того, важной задачей является контроль за тем, чтобы каждый избиратель мог проголосовать свободно и беспрепятственно.

Очередные выборы в Сейм пройдут 1 октября, в субботу, с 7:00 до 20:00. На 66 избирательных участках по всей Латвии можно будет сдать бюллетень на хранение за несколько дней до дня выборов: в понедельник, 26 сентября, в четверг, 29 сентября, и в пятницу, 30 сентября, в определенное время.