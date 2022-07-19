Вт, 19.07.2022
Я не верю в то, что кто-то прямо на 100% знал, что начнется война. Мне кажется, даже Владимир Зеленский до конца не знал и не верил, что Россия начнет наступление. Дантес, украинский певец
Дантес, украинский певец

В Адажи пройдет тренировка диспетчеров авиационной поддержки с участием самолетов

Иллюстративное фото ФОТО: Seržants Ēriks Kukutis, NBS

Во вторник на полигоне в Адажи пройдет тренировка диспетчеров авиационной поддержки с облетами самолетов, сообщили в Национальных вооруженных силах.

Учения будут проходить с 22 до 23 часов.

Армия призывает жителей с пониманием отнестись к проводимым учениям.

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