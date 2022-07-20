СМИ: госпитализирована 78-летняя Инна Чурикова. Руководитель "Ленкома" это отрицает

По информации Baza, актриса сама приехала в больницу и пожаловалась на боли в грудной клетке после падения. У актрисы диагностированы переломы ребер, грудины и подвздошной кости. Состояние Чуриковой оценивается как тяжелое, она помещена в реанимацию.

Позднее после публикации информации Baza, руководитель "Ленкома" опроверг информацию о госпитализации Чуриковой.

"Она чувствует себя лучше нас с вами. Это ложная информация, мне уже звонит уже десятый человек, никакой реанимации нет", - заявил Марк Варшавер.

В 2019 году Чурикова также была госпитализирована после падения во время спектакля "Старая дева". Тогда у нее не было выявлено ни переломов, ни сотрясения мозга.

Инна Чурикова известна ролями в советских и российских фильмах "Военно-полевой роман", "Морозко", "Неуловимые мстители", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Курьер", "Ширли-мырли", "Самый лучший день".