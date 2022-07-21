Премьер-министр Италии Марио Драги ушел в отставку. Теперь страну ожидают новые выборы

В результате парламент Италии принял резолюцию о вотуме доверия, но кабинет это не спасло: правительственная коалиция по сути развалилась.

Теперь Драги, скорее всего, снова подаст президенту прошение об отставке, после чего в Италии могут состояться досрочные выборы.

Почему развалилась коалиция

Технократическое правительство во главе с 74-летним Драги, бывшим главой Европейского центробанка, не являющимся депутатом парламента, проработало около полутора лет.

Демонстранты призывали Марио Драги не уходить ФОТО: Getty Images

Оно начало разваливаться на прошлой неделе, когда теряющее популярность движение "Пять звезд" отказалось участвовать в голосовании по внесенному правительством ключевому законопроекту.

Поводом к демаршу "Пяти звезд" стал проект закона о помощи населению в связи с инфляцией и подскочившими ценами на энергоносители. Объем помощи - 26 млрд евро. "Пять звезд" выступили против этого закона по причинам, связанным с планами строительства под Римом завода по сжиганию мусора (утилизация мусора - большая проблема для итальянской столицы). Движение также настаивает на выполнении его требований относительно повышения социальных расходов.

По итогам последних выборов 2018 года движение "Пять звезд" сформировало крупнейшие фракции в обеих палатах парламента Италии, но в последнее время его рейтинг скатился до 11% - в два раза меньше, чем у лидирующих "Братьев Италии" и Демократической партии.

Поэтому, как говорят итальянские аналитики, значительное число депутатов от "Пяти звезд" подталкивает лидера, экс-премьера Джузеппе Конте, к тому, чтобы выйти из состава правительства: они полагают, что в оппозиции движение снова начнет набирать очки.

Правительству Драги стало еще труднее удержаться у власти после того, как входящие в коалицию "Вперед, Италия" и "Лига" заявили во время дебатов в парламенте в среду, что больше не хотят оставаться в кабинете вместе с "Пятью звездами".

Три недели назад из "Пяти звезд" вышел бывший лидер движения и министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, обвинив Конте и его сторонников в том, что они ради рейтинга саботируют помощь Украине. Правительство Италии обещало Украине оружие, и Джузеппе Конте поначалу поддержал эту идею, но затем все больше стал выступать за переговоры с Россией.

Следующее правительство будет правым?

Марио Драги стал премьером в момент, когда Италии было необходимо пройти через пандемию ковида и провести экономические реформы для получения от ЕС срочного "коронавирусного" финансирования в размере почти 200 млрд евро.

Архивное фото: Маттео Сальвини (лидер "Лиги"), Джорджи Мелони (лидер "Братьев Италии") и Сильвио Берлускони (лидер "Вперед, Италия") ФОТО: Reuters

С тех пор он стал значительной фигурой на международной арене и сыграл важную роль в организации международной реакции на войну России против Украины.

После того, как Драги заявил о намерении подать в отставку, по Италии прокатилась волна протестов, участники которых призывали его остаться. По данным опросов общественного мнения, большинство итальянцев хотят, чтобы он продолжал работать премьером, за это также выступили около 2 тыс. мэров городов и 250 руководителей компаний и промышленных предприятий.

Рейтинги итальянский партий показывают, что следующим премьер-министром может стать представитель правых партий.

К досрочным выборам уже призвала Джорджа Мелони, глава партии правого толка "Братья Италии". При этом она сослалась на результаты опросов, по которым ее движение поддерживают 23,8% избирателей. "Это объясняет, почему левые так боятся выборов", - сказала при этом Мелони.

В отличие от партий "Вперед, Италия" и "Лиги", "Братья Италии" не входят в нынешнюю правящую коалицию, но именно эти две правые партии могут выступить их партнерами в будущем правительстве.

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