Фото ⟩ Галкин гуляет по Юрмале, говорит с местными и отвечает на комментарии

На этот раз Максим Галкин поделился кадрами прогулки по пляжу. В один из моментов к нему с вопросом обратился мужчина. "Я просто снимаю", - объяснил ему юморит. Тогда незнакомец заметил, что ждет концерта Галкина в Варшаве.

Далее юморист продолжил показывать кадры своей прогулки, которые дополнил музыкой певицы Sia. После Галкин поделился в сторис комментариями, которые оставляют в его Instagram-профиле.

Галерея: Фото из Instagram-сторис Максима Галкина

Кроме этого, артист анонсировал свой тур по городам США.

Ранее Максим Галкин записал несколько сторис с Юрмальского взморья вместе со своими детьми Гарри и Лизой. На них они прогуливаются, обсуждают, что дети одеты в вещи цветов латвийского неба, и смеются. Аллы Пугачевой на записях не видно.

Напомним, Максим Галкин подтвердил в соцсетях, что он с Аллой Пугачевой и детьми находится в Латвии. В августе у него состоятся выступления в Латвии: 4 и 7 августа юморист выступит в Юрмале, 5 августа - в Лиепае, 12 августа - в Рое, а 13-го - в Резекне.

Максим Галкин регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги от продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.