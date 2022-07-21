4 мифа о повышенной потливости, и когда следует обращаться к специалисту за советом

Совет: рекомендуется пить больше жидкости! Если человек сильно потеет, важно пить жидкости больше рекомендуемых 1,5–2 литров в день, чтобы организм не начал испытывать недостаток минералов.

Миф 2: Питание никак не связано с повышенным потоотделением

Верно и то, и другое! Хотя пот на 98% состоит из воды, специфический запах возникает в результате расщепления бактериями содержащихся в поте белков и солей. Чем больше на коже будет микробов, тем неприятнее будет запах пота, поэтому следует позаботиться о личной гигиене. Однако острая, соленая, перченая, калорийная пища, шоколад, подслащенные или алкогольные напитки, кофе также усиливают запах пота и способствуют потоотделению. Если в рационе присутствует чеснок или крестоцветные овощи, содержащие серу, запах пота также будет более выраженным.

Совет: антиперспиранты будут более эффективными Уменьшить неприятный запах пота помогут дезодоранты, препятствующие размножению бактерий, однако следует помнить, что они не уменьшают выделение пота. "Поэтому, если нужна лучшая защита, больше подойдут антиперспиранты, которые предотвратят выделение как пота, так и неприятного запаха. Действие антиперспирантов обеспечивают, находящиеся в их составе соли алюминия. Важно помнить, что антиперспиранты следует наносить только на здоровую, неповрежденную и сухую кожу, а вечером кожу необходимо тщательно вымыть. Хотя антиперсперанты являются эффективным решением для уменьшения потоотделения, длительное блокирование потовых желез может нарушить иммунитет кожи", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле. Для уменьшения потоотделения рекомендуется носить подходящую по температуре и погоде одежду и обувь, желательно из натурального материала. "Если дискомфорт вызывает повышенная потливость ног, можно использовать специально для этой цели предназначенные кремы или дезодоранты, которые уменьшат потоотделение и устранят неприятный запах. Можно принимать ножные ванны из отвара коры дуба - они обладают сужающим поры действием, поэтому регулярные ножные ванны помогают уменьшить потоотделение", - указывает сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле.

Миф 3: Пот по ночам возникает только вследствие неподходящих условий окружающей среды

Этот миф верен лишь отчасти - конечно, температура в спальне, ткань постельного белья и даже еда на ужин могут вызывать потливость по ночам. Однако причина этой проблемы также может носить медицинский характер. Сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле объясняет, что ночная потливость у женщин часто может быть связана с гормональными колебаниями во время менопаузы, пременопаузы или перименопаузы: "Исследования показывают, что в период менопаузы повышенное потоотделение и приливы испытывают более 80% женщин, однако гормональные нарушения также могут наблюдаться перед менструацией, в период полового созревания и беременности. Кроме того, когда организм борется с вызванной вирусом или бактерией инфекцией, температура тела также повышается и вызывает повышенное потоотделение. В свою очередь, ночная потливость может возникать и в случае сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваниях легких, при различных неврологических заболеваниях, активной работе щитовидной железы, различных инфекциях, хронических воспалениях, таких как бронхиальная астма, а также в случаях более серьезных заболеваний, когда человек страдает апноэ во сне, каким-то онкологическим заболеванием", - указывает Марите Шукеле.

Совет: иногда стоит дополнительно принимать магний и витамины группы В. Следует помнить, что на потоотделение влияет вегетативная нервная система, поэтому его может усиливать стресс, обостренные эмоции и нервные перегрузки. В случаях, когда повышенное потоотделение связано с вегетативной нервной системой, ситуацию могут улучшить витамины группы В, магний, валериана и другие успокаивающие средства. В свою очередь, регулярные физические нагрузки и свежий воздух помогут контролировать чрезмерное потоотделение в стрессовых ситуациях.

Миф 4: Болезнь, а не терапия, вызывает чрезмерное потоотделение

Виной этому могут быть как проблемы со здоровьем, так и принимаемые лекарства, поскольку повышенная потливость ночью может являться побочным действием лекарства. Поэтому, если врач недавно назначил новые лекарства, а после начала их применения потливость нарушает сон больного, об этих побочных эффектах определенно следует сообщить специалисту. Чаще всего такой побочный эффект вызывают антидепрессанты или другие психиатрические препараты, обезболивающие средства, содержащие ацетилсалициловую кислоту, а также препараты для лечения диабета и гормонотерапии щитовидной железы. Сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле подчеркивает: "Чтобы лекарства принесли максимальную пользу здоровью человека, перед их применением необходимо обязательно проконсультироваться с врачом или фармацевтом".