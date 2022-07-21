Чт, 21.07.2022
Никогда бы не подумала, что немцы будут нас кормить, содержать, заботиться о моей семье в то время, когда русские бомбят наши дома и убивают моих земляков. Анастасия, проживающая в Германии украинка
Анастасия, проживающая в Германии украинка
  • RUS TVNET
  • Lifestyle
  • Здоровье
  • 4 мифа о повышенной потливости, и когда следует обращаться к специалисту за советом

4 мифа о повышенной потливости, и когда следует обращаться к специалисту за советом

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/siam.pukkato

Пока потоотделение является нормальным физиологическим процессом, усиливающимся только при физических нагрузках, тяжелой физической работе или в жаркую погоду, люди не обращают на него особого внимания. Но как только количество пота увеличивается, начинает беспокоить и становится обременительным, физиологический процесс превращается в сложную проблему. 

Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Марите Шукеле развеивает четыре мифа о повышенной потливости, предлагая найти причину этой проблемы, а затем и соответствующее решение.

Миф 1: Чрезмерное потоотделение неприятно, но не опасно для здоровья

В среднем в сутки выделяется 1,5 литра пота, который мгновенно высыхает, и такое потоотделение обычно не беспокоит. В случае повышенной потливости из организма выделяется до нескольких литров пота в сутки; усиленное потоотделение наблюдается на участках тела, где в коже скапливается наибольшее число потовых желез: под мышками, на ладонях, ступнях, в паху, на лбу. "Чрезмерное потоотделение неблагоприятно воздействует на организм, так как при расщеплении пота образуются раздражающие вещества, вызывающие воспаление кожи, зуд, сыпь, грибковые заболевания кожи. Также в результате чрезмерного потоотделения могут воспаляться потовые и сальные железы, начинает усиленно образовываться угревая сыпь", - развеивает миф сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле.

Объем выделяемого за сутки пота трудно измерить самостоятельно. "Мы говорим о повышенном потоотделении, когда оно вызывает серьезный дискомфорт и мешает выполнять повседневные действия - даже те, которые не требуют физических усилий. В таком случае необходима консультация семейного врача, дерматолога, невролога или эндокринолога, чтобы исключить возможные заболевания, вызывающие повышенное потоотделение", - добавляет сертифицированный фармацевт аптеки Марите Шукеле.

Совет: рекомендуется пить больше жидкости!

Если человек сильно потеет, важно пить жидкости больше рекомендуемых 1,5–2 литров в день, чтобы организм не начал испытывать недостаток минералов.

Миф 2: Питание никак не связано с повышенным потоотделением

Верно и то, и другое! Хотя пот на 98% состоит из воды, специфический запах возникает в результате расщепления бактериями содержащихся в поте белков и солей. Чем больше на коже будет микробов, тем неприятнее будет запах пота, поэтому следует позаботиться о личной гигиене. Однако острая, соленая, перченая, калорийная пища, шоколад, подслащенные или алкогольные напитки, кофе также усиливают запах пота и способствуют потоотделению. Если в рационе присутствует чеснок или крестоцветные овощи, содержащие серу, запах пота также будет более выраженным.

Совет: антиперспиранты будут более эффективными

Уменьшить неприятный запах пота помогут дезодоранты, препятствующие размножению бактерий, однако следует помнить, что они не уменьшают выделение пота. "Поэтому, если нужна лучшая защита, больше подойдут антиперспиранты, которые предотвратят выделение как пота, так и неприятного запаха. Действие антиперспирантов обеспечивают, находящиеся в их составе соли алюминия. Важно помнить, что антиперспиранты следует наносить только на здоровую, неповрежденную и сухую кожу, а вечером кожу необходимо тщательно вымыть. Хотя антиперсперанты являются эффективным решением для уменьшения потоотделения, длительное блокирование потовых желез может нарушить иммунитет кожи", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле. Для уменьшения потоотделения рекомендуется носить подходящую по температуре и погоде одежду и обувь, желательно из натурального материала.

"Если дискомфорт вызывает повышенная потливость ног, можно использовать специально для этой цели предназначенные кремы или дезодоранты, которые уменьшат потоотделение и устранят неприятный запах. Можно принимать ножные ванны из отвара коры дуба - они обладают сужающим поры действием, поэтому регулярные ножные ванны помогают уменьшить потоотделение", - указывает сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле.

Миф 3: Пот по ночам возникает только вследствие неподходящих условий окружающей среды

Этот миф верен лишь отчасти - конечно, температура в спальне, ткань постельного белья и даже еда на ужин могут вызывать потливость по ночам. Однако причина этой проблемы также может носить медицинский характер. Сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле объясняет, что ночная потливость у женщин часто может быть связана с гормональными колебаниями во время менопаузы, пременопаузы или перименопаузы: "Исследования показывают, что в период менопаузы повышенное потоотделение и приливы испытывают более 80% женщин, однако гормональные нарушения также могут наблюдаться перед менструацией, в период полового созревания и беременности. Кроме того, когда организм борется с вызванной вирусом или бактерией инфекцией, температура тела также повышается и вызывает повышенное потоотделение. В свою очередь, ночная потливость может возникать и в случае сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваниях легких, при различных неврологических заболеваниях, активной работе щитовидной железы, различных инфекциях, хронических воспалениях, таких как бронхиальная астма, а также в случаях более серьезных заболеваний, когда человек страдает апноэ во сне, каким-то онкологическим заболеванием", - указывает Марите Шукеле.

Совет: иногда стоит дополнительно принимать магний и витамины группы В.

Следует помнить, что на потоотделение влияет вегетативная нервная система, поэтому его может усиливать стресс, обостренные эмоции и нервные перегрузки. В случаях, когда повышенное потоотделение связано с вегетативной нервной системой, ситуацию могут улучшить витамины группы В, магний, валериана и другие успокаивающие средства. В свою очередь, регулярные физические нагрузки и свежий воздух помогут контролировать чрезмерное потоотделение в стрессовых ситуациях.

Миф 4: Болезнь, а не терапия, вызывает чрезмерное потоотделение

Виной этому могут быть как проблемы со здоровьем, так и принимаемые лекарства, поскольку повышенная потливость ночью может являться побочным действием лекарства. Поэтому, если врач недавно назначил новые лекарства, а после начала их применения потливость нарушает сон больного, об этих побочных эффектах определенно следует сообщить специалисту. Чаще всего такой побочный эффект вызывают антидепрессанты или другие психиатрические препараты, обезболивающие средства, содержащие ацетилсалициловую кислоту, а также препараты для лечения диабета и гормонотерапии щитовидной железы. Сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле подчеркивает: "Чтобы лекарства принесли максимальную пользу здоровью человека, перед их применением необходимо обязательно проконсультироваться с врачом или фармацевтом".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back