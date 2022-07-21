Врачи: в день 4-5 человек обращаются за помощью после падения с самоката

Травмы головы и шеи являются наиболее распространенными среди водителей электросамокатов, говорит нейрохирург Каспар Аусландс, заведующий отделением нейрохирургии Рижской Восточной клинической университетской больницы.

Официальной статистики по пострадавшим от самокатов в больницах нет, однако врачи, дежурящие в приемном отделении Восточной больницы и оказывающие неотложную помощь, отмечают, что

примерно 4-5 человек в день обращаются за помощью после падения с самоката.

В конце июня в Восточной больнице скончался 30-летний мужчина, который попал в аварию, управляя электросамокатом в нетрезвом виде. Врачи боролись за его жизнь в течение месяца.

Юрис Янчевскис, начальник отдела безопасности дорожного движения Государственной полиции, также подтверждает, что количество аварий с самокатами постоянно растет. В прошлом году за полгода было зафиксировано 88 аварий, а в этом уже 155. За аналогичный период прошлого года пострадали 56 человек, в этом году - 116.

До мая прошлого года электросамокаты считались спортивным и развлекательным инвентарем, поэтому с их регулировании был хаос. С мая вступили в силу новые правила, в которых черным по белому написано, что самокаты, как и велосипеды, считаются транспортными средствами.

Видя рост количества аварий и жертв, все ответственные органы думают о решениях.

Возможно, самым эффективным средством было бы ужесточение штрафов.

Вопрос может быть рассмотрен после летних парламентских каникул.