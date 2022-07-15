Видео ⟩ В Старой Риге поймали двух нетрезвых женщин на одном самокате

Видео: управление электросамокатом в нетрезвом виде

Утром 10 июля сотрудники Центра видеонаблюдения заметили в камерах двух женщин, которые, возможно, в состоянии алкогольного опьянения пытались проехать на одном электросамокате Bolt. На место выехала ближайшая бригада.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов встретились с заснятыми камерами женщинами и объяснили причину приезда полиции.

Двое водителей электросамокатов признались, что выпили алкогольные напитки, после чего хотели пойти в какой-нибудь ресторан. При этом обе нарушительницы выражали возмущение, не понимали причины приезда полиции и считали, что нарушение правил езды на электросамокате не является поводом для задержания.

Принимая во внимание тот факт, что задержанные женщины явно находились в состоянии алкогольного опьянения, на место происшествия был вызван наряд Госполиции, которому обе женщины были переданы для дальнейших процессуальных действий.

Рижская муниципальная полиция напоминает, что Закон о дорожном движении предусматривает запрет на управление электросамокатом, если концентрация алкоголя в крови водителя превышает 0,5 промилле, а также водителю электросамоката запрещено перевозить пассажира.

Кроме того в полиции напоминают, что за порядком в городе следят не только милицейские патрули, но и камеры видеонаблюдения. За последние несколько дней в старом городе прямо с помощью камер было поймано несколько лихачей-водителей электросамокатов.