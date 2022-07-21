Совет ЕС согласовал седьмой пакет санкций в отношении России

Member States have agreed to our reinforced, prolonged EU sanctions against the Kremlin.



I welcome that.



It sends a strong signal to Moscow: we will keep the pressure high for as long as it takes. https://t.co/eO87bSmGR1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 21, 2022

18 июля новый санкционный пакет был согласован главами МИД стран Еросоюза. Как уточнил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пакет ограничений не затронет поставки энергоносителей и распространится на аудит, бухгалтерские услуги, а также торговлю товарами двойного назначения и золотом.

20 июля постпред Литвы при ЕС Арнольдас Пранкявичюс заявил об утверждении санкционного пакета постпредами стран ЕС. Он указал, в частности, что санкции будут введены против порядка 50 физических и юридических лиц, "включая политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов".

Новые санкции ЕС против РФ скорректируют прежние ограничения

Накануне близкое к институтам Европейского Союза издание EUobserver сообщило, что в новые санкционные списки попадут 47 физических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов, а также восемь юрлиц. В большинстве своем новые меры коснутся российских политиков и военачальников. По информации издания, под санкции также подпадут актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов и некоторые родственники бизнесменов, против которых санкции были введены ранее.