Чт, 21.07.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Украина девальвировала гривну

ФОТО: Reuters / Scanpix

Национальный банк Украины в четверг девальвировал национальную валюту гривну, чтобы защитить валютные резервы государства в связи с вторжением России, сообщает AFP.

Банк указывает, что официальный курс гривны снижен на 25% - с 29,25 гривны за один доллар США до 36,57 гривны за доллар.

"Война длится уже почти пять месяцев, за которые произошли существенные изменения в нашей и мировой экономике. В таких условиях официальный курс гривны на уровне 24 февраля уже не соответствует реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий", - отметили в банке.

Девальвация гривны, считают в Национальном банке, "позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны", пишет "Медуза".

Банк также сообщил, что все введенные после вторжения России чрезвычайные мероприятия будут отменены, когда закончатся военные действия.

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