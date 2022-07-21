Украина девальвировала гривну

Банк указывает, что официальный курс гривны снижен на 25% - с 29,25 гривны за один доллар США до 36,57 гривны за доллар.

"Война длится уже почти пять месяцев, за которые произошли существенные изменения в нашей и мировой экономике. В таких условиях официальный курс гривны на уровне 24 февраля уже не соответствует реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий", - отметили в банке.

Девальвация гривны, считают в Национальном банке, "позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны", пишет "Медуза".

Банк также сообщил, что все введенные после вторжения России чрезвычайные мероприятия будут отменены, когда закончатся военные действия.