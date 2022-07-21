Латвийские эксперты предупреждают: Есть немытые ягоды - риск заразиться опасным паразитом

Чем ближе к поверхности земли растут ягоды и другие лесные дары, тем больше риск того, что на них могут оказаться эхинококки - паразиты размером около пяти миллиметров.

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Гастроэнтеролог Индра Зелтиня поясняет: "С лесными ягодами очень серьезный вопрос. В принципе, их надо мыть, что может показаться очень странным советом, но если дикие ягоды соприкасаются, например, с мочой или фекалиями дикого животного, чего мы не знаем, визуально не видим, то теоретически существует риск заражения очень серьезным паразитом эхинококком, который инкапсулируется в печени и через какое-то время может вызвать необратимые проблемы со здоровьем".

Отправляясь в лес, нужно смотреть - если место грязное, если рядом спали дикие животные или же рядом находится звериная тропинка, лучше там ягоды не собирать, советует заместитель директора Научного института пищевой безопасности Bior Ольга Валциня.

Специалисты настаивают на том, что немытые ягоды определенно не стоит есть. "Точно так же, как и фрукты с овощами, все лесные дары обязательно нужно мыть, поскольку так мы можем снизить риск заражения. Также мы призываем не собирать ягоды вблизи железной дороги или шоссе, где они могут быть загрязнены тяжелыми металлами", - отмечает представитель Продовольственно-ветеринарной службы Винета Гринберга.