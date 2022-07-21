Чавушоглу: Турции не нужно разрешение на начало нового наступления в Сирии

Это заявление министр сделал через два дня после саммита в Тегеране, на котором Россия и Иран призвали Турцию воздержаться от новой кампании на севере Сирии.

"Мы обменивались идеями, но никогда не спрашивали и никогда не будем спрашивать разрешения на наши военные операции", - сказал Чавушоглу в телеинтервью.

"Мы ни у кого не будем спрашивать разрешения на борьбу с терроризмом. Это может случиться в одну ночь, внезапно", - пояснил министр, говоря о новой военной кампании.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже несколько месяцев угрожает начать новую наземную операцию в Сирии. Если это произойдет, она станет пятой с 2016 года. Большинство предыдущих кампаний были направлены против боевиков сирийских курдских сил.

И у России, и у Ирана есть солдаты или боевики в районах, названных целями нового наступления Турции.

Тегеран и Москва в гражданской войне в Сирии поддерживают правительство страны, а Анкара - повстанческие группировки. Президент России Владимир Путин после саммита признал, что разногласия между Москвой и Анкарой по сирийскому вопросу сохраняются.

Вашингтон также призвал члена НАТО Турцию сохранять сдержанность.

Сирийские курдские бойцы сыграли решающую роль в возглавляемой США кампании в Сирии против Исламского государства.