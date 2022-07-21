Украина и Россия подписали соглашение о вывозе зерна

Стороны подписывали договоры по отдельности: сначала свою подпись под соглашением с Турцией поставил министр обороны РФ Сергей Шойгу, а затем идентичный документ подписал глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Россия и Украина не заключали соглашение напрямую, но обе страны подписали соответствующие зеркальные договоры с ООН и Турцией.

Согласно документу, контроль портов Одесса, Черноморск и Южный будет оставаться за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, не предусматривается.

Cтороны согласились на следующую схему:

Морские силы Украины будут сопровождать суда с зерном через минные поля в районе своих портов;

Россия обязуется не атаковать корабли и порты во время проводки судов;

Турция при поддержке ООН займется досмотром судов, чтобы не допустить провоза на них оружия - этого требует Россия.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина подписывает договор с Турцией и ООН и берет на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью BBC сказал, что это жизненно важно для Украины, а также для многих развивающихся стран, которым грозит голод.

Генсек ООН в разговоре с изданием категорически отрицал, что Россия получает за подписание соглашения какое-либо вознаграждение, хотя признал, что и ей сделка выгодна: Москве помогут доставить тонны продовольствия и удобрений на мировые рынки. Эти товары не подпадают под санкции, но у России возникли проблемы с их экспортом после вторжения в Украину в феврале, пишет Русская служба BBC.

При этом Генсек ООН признал, что нет возможности наказать Россию, если она нарушит соглашение, но сказал, что это будет "абсолютно недопустимый скандал и все международное сообщество отреагирует очень жестко".

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также рассказал о подписанных соглашениях.

"Первый из подписанных документов - меморандум - предполагает подключение ООН к снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине", - цитирует Шойгу "Медуза".

Контекст

Россия начала полномасштабную войну против Украины в феврале и захватила одни черноморские порты, одновременно бомбя другие, в том числе главный украинский экспортный порт для зерна в городе Одесса.

Украина заминировала некоторые порты, чтобы защититься от нападения России.

Аграрный сектор Украины является важным источником зерна для мировых рынков, особенно на Ближнем Востоке и в Африке, где ситуация с продовольственной безопасностью особенно напряженная.