Пт, 22.07.2022
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российских солдат погибли в Украине по версии ЦРУ

Видео ⟩ "Сейчас меня убьют!": посетителей эстонского пляжа испугал низко летящий вертолет

Во вторник, 19 июля, отдых горожан на пляже Пирита в Таллинне был прерван внезапно появившимся в их поле зрения вертолетом. "Он так низко!", "Сейчас меня убьют", - комментировали они, параллельно снимая видео, передает Rus.Postimees.

Как рассказал советник по прессе Генштаба Сил обороны Артур Захаров, на видео запечатлен транспортный вертолет Королевских ВВС Великобритании CH-47 Chinook.

"Эти вертолеты размещены на авиабазе Эмари в рамках двухстороннего соглашения между Эстонией и Великобританией об усилении присутствия союзников в нашей стране. В общей сложности британцы перебросили в Эстонию около тысячи солдат (тактическая группа 2-го батальона полка Стрелков) с техникой, включая вертолеты. CH-47 предназначены для перевозки грузов и войск", - пояснил пресс-секретарь.

Представитель Министерства обороны Великобритании добавил, что Вооруженным силам Британии приходится действовать на низких высотах. "Умение летать на низкой высоте - это навык, который следует поддерживать постоянными тренировками и практикой в условиях, максимально приближенных к реальным. Из-за характера выполняемой работы - быстрого перемещения в труднодоступные места людей и оборудования - такие полеты обычно совершаются на Chinook. При этом приоритетом для нас всегда является безопасность населения, наших экипажей и самолетов", - заверил он.

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