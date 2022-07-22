5 частей тела, которые всегда выдают наш возраст

Рассказывает Cosmo!

Шея

Шея - одна из самых подвижных частей тела, поэтому она быстрее всего "изнашивается". Если вы хотите, чтобы ваша шея как можно дольше оставалась гладкой, следите за своей осанкой, чтобы не образовывались морщины. Другой вариант - попробовать корректирующие салонные процедуры.

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Руки

Дамы много внимания уделяют красоте своих рук, особенно когда речь идет о маникюре, но они все равно выдают наш возраст. Может, из-за того, что за ними не ухаживали должным образом? Во-первых, регулярно пользуйтесь солнцезащитным кремом! Да-да, еще и для рук. Во-вторых, при выполнении работ по дому используйте рабочие перчатки, чтобы избежать попадания агрессивных чистящих средств.

Глаза

Кожа вокруг глаз очень нежная и тонкая, и начинать ухаживать за ней необходимо с двадцатилетнего возраста. Чтобы избежать темных кругов под глазами, используйте стимуляторы, способствующие циркуляции крови: компрессы, кубики льда или продукты, содержащие кофеин. Избавиться от "гусиных лапок" будет сложнее, но могут помочь тщательно подобранные кремы и салонные процедуры.

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Грудь

"Обвисшая" грудь - это самый страшный женский кошмар. Это может произойти не только из-за возраста женщины, есть и другие факторы, и роды и быстрое похудение - лишь некоторые из них. Чтобы грудь дольше оставалась упругой, следует регулярно выполнять различные упражнения для укрепления мышц груди.

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Овал лица

По мере приближения сорокапятилетнего рубежа овал лица неизбежно начинает "таять". Чтобы вовремя предотвратить эту проблему, необходимо выполнять лицевую гимнастику.