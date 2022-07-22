С Рики Мартина сняли обвинения в инцесте и харассменте. Дело закрыто

Напомним, молодой человек обвинил Рики Мартина в том, что тот якобы преследовал его после разрыва любовных отношений между ними. Деннису удалось получить ордер, запрещающий Мартину с ним контактировать. После обвинений Санчеза певцу грозило до 50 лет тюрьмы.

Адвокаты звезды все отрицали. Они указали на душевное здоровье 21-летнего Санчеза. Накануне Рики Мартин выступил в суде и дал показания. Пуэрториканский суд 21 июля закрыл дело против певца.

"Как мы и ожидали, временный охранный ордер не был продлен судом. Обвинитель подтвердил суду, что решение о прекращении дела было принято им самостоятельно, без какого-либо внешнего влияния или давления. Он направил суду просьбу закрыть дело. Он просто проблемная личность, делающая ложные заявления, не имея никаких доказательств. Мы рады, что правосудие восторжествовало и наш клиент может двигаться дальше в своей жизни и карьере", - сообщили юристы Мартина прессе.

Напомним, Рики Мартин открыто заявил о своей гомосексуальности в 2010 году. С 2017 года он состоит в браке с художником Джваном Йосефом. Пара воспитывает четверых детей от суррогатных матерей.

Кстати, это не первый суд Рики Мартина - ранее его бывший менеджер Ребекка Друкер обвиняла артиста в токсичном поведении.