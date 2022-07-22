"Росатом" начал строительство первой в Египте АЭС

На состоявшейся на этой неделе церемонии начала строительства присутствовал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, говорится в сообщении компании.

Будущая АЭС, которая будет иметь четыре реактора, расположена в прибрежном средиземноморском городе Дабаа, примерно в 300 км к северу от столицы Каира.

Стоимость проекта составляет около 25 миллиардов евро.

Египет рассматривал возможность строительства АЭС еще в 80-х годах, но после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году проект был отложен.

В мае финская энергетическая компания Fennovoima объявила о расторжении контракта с "Росатомом", который планировал построить третью АЭС в Финляндии. Решение о расторжении этого соглашения объяснялось рисками, связанными с вторжением России в Украину.

Египет продолжает экономическое сотрудничество с Россией. Каир уклонился от выражения поддержки ни одной из противоборствующих сторон и не присоединился к санкциям, введенным против России.