"Я считаю, что спасла жизни": мать сообщила о сыне в полицию, чтобы предотвратить теракт

В 2019 году Николь Шуберт прибиралась в своем доме. Во время уборки она нашла блокнот сына, в котором описывался его план сначала дома убить мать, а затем напасть на среднюю школу в Вашингтоне, округ Колумбия. На тот момент ему было 17 лет.

"Это было очень подробно, - описывает Шуберт план своего сына в интервью "Доброе утро, Америка". - Это было душераздирающе. Я не хотела, я действительно не хотела знать подробности".

Хотя прошло уже несколько лет, женщина только сейчас смогла публично заявить о случившемся. "Это мой ребенок, я его родила, поймите. Это очень больно. До сих пор болит", - сказала она в передаче.

Через несколько часов после шокирующей находки Шуберт сообщила властям о планах своего сына.

"Инстинкт родителей - защищать своего ребенка. Но тогда я подумала, что если он действительно собирается делать такие вещи, то в тюрьме ему будет безопаснее", - объясняет мама.

"В тот момент это были не только я и он, - добавляет женщина. - Речь шла о целой школе - сотнях людей, сотнях детей".

Шуберт признается, что не жалеет о содеянном.

"Я считаю, что спасла жизни", - сказала она на шоу.

Женщина публично рассказывает о том, что пережила ее семья, в надежде помочь предотвратить еще одну школьную стрельбу или подобную трагедию.

"Если есть возможность спасти хотя бы одного человека, одного ребенка, я думаю, это того стоит", - считает она.

Шуберт также передала записную книжку своего сына полиции и сказала им, что ранее она нашла в его комнате предмет, похожий на самодельную бомбу. Сын, в свою очередь, утверждал, что его записи в блокноте были фантазией, а не реальным планом. Однако молодого человека арестовали и признали виновным. Его психическое состояние также было оценено, он прошел программу реабилитации и выполнял общественные работы.

Николь Шуберт хочет, чтобы другие родители обращали больше внимания на подозрительное поведение своих детей. "Конечно, мы не можем все время контролировать поведение наших детей. Кто может? Но есть признаки того, что что-то не так. Почему он ведет себя странно? Почему он замыкается в себе? - рассуждает она. - Я была в его комнате. Что ты делаешь? Куда ты идешь? Все время. И он ненавидел это. Но он хотя бы жив. И все живы, и он не в тюрьме".

Сейчас сын Шуберт работает и надеется поступить в колледж. С момента ареста у него не было проблем с законом.