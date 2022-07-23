СМИ: Иван Ургант остался без бизнеса в РФ и продает имущество

СМИ сообщают, что Иван Ургант стал спешно продавать свой роскошный коттедж в Подмосковье, а также апартаменты в Москве. Причем артист якобы был готов на убыточную сделку, пишет StarHit.ru.
Журналисты сообщают, что Иван Ургант продает недвижимость по цене ниже рыночной.
Сообщается также о том, что шоумен больше не имеет отношения к агентству элитной недвижимости Evan. По сведениям прессы, Ургант вышел из состава директоров компании, где числился с 2016 года. Произошло это якобы 21 июля, несмотря на то, что агентство приносит приличный доход. В прошлом году оно заработало 22 миллиона.
Журналисты подчеркивают, что у Ивана Урганта в РФ не осталось никакого бизнеса.
Ведущий и шоумен Иван Ургант вот уже несколько месяцев без работы. Дело в том, что у Первого канала поменялась сетка вещания. Пока не известно, вернется ли передача "Вечерний Ургант" в эфир.
Не раз уже возникали разговоры о том, что программу "Вечерний Ургант" и вовсе закрыли, а декорации разобрали. Сам Иван Ургант не комментирует эти события и предпочитает молчать. Недавно его сняли с мероприятия "Алые паруса", которое он вел уже много лет. Вместо него вечер провели Владимир Маркони и Алсу.
Теперь СМИ указали, что Ургант нашел новую работу. Например, он уже принимал участие в мероприятии, на котором присутствовал его коллега Владимир Познер. Кроме того, в ближайшее время он появится на пикнике благотворительного фонда "Друзья" в Царицыно, которое он посещает регулярно.
Напомним, программа "Вечерний Ургант" не выходит в эфир с конца февраля. По официальным данным, это связано с изменением сетки вещания из-за общественно-политических событий.
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