Санкции работают медленно: на российских прилавках по-прежнему можно найти западное пиво

Тот факт, что западное пиво по-прежнему доступно в России, показывает, насколько трудно западным брендам вывести свою продукцию с рынка.

Журналисты Reuters отправились в московские магазины, чтобы посмотреть, есть ли на прилавках западное пиво, чтобы понять, через какое время потребители ощутят существенное влияние введенных санкций. Неясно, сколько иностранного пива еще есть в наличии у российских ритейлеров.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Carlsberg и Heineken 9 марта объявили о прекращении производства и продажи пива в России, поскольку 24 февраля та начала широкомасштабную военную оккупацию Украины.

Двумя днями позже AN InBev, действующая в России как совместное предприятие с турецким производителем пива Anadolu Efes, объявила о прекращении производства и продажи пива Bud в России.

Изучение дат на пивных бутылках и банках в десятке московских супермаркетов показало, что часть продукции трех пивоваренных предприятий была произведена в России после официального объявления о приостановке. В случае с Carlsberg пиво было произведено через несколько недель после объявления.

Розничный торговец X5 отказался от комментариев, а «Красное и Белое» не ответило на запросы о комментариях.

Агентство Reuters установило, что баночное пиво Heineken было произведено в Санкт-Петербурге 23 марта, а пиво Carlsberg — в Туле 29 апреля.

Heineken объявил, что распродал свои запасы сразу после остановки производства в России.

"Наш последний Heineken был сварен в России в марте, последняя расфасовка состоялась в начале апреля, а продажа состоялась на второй неделе апреля, — сообщил Heineken. — После этого Heineken больше не варил и не продавал пиво в России".

Carlsberg также объявил 28 марта, что они хотят продать весь свой российский бизнес, что будет сопровождаться значительным списанием неденежных активов. Компания владеет в России 27-процентной долей рынка благодаря владению производителем пива "Балтика", на котором работает 8 400 человек.

Производитель пива заявил, что они произвели некоторое количество пива после 9 марта, чтобы использовать уже закупленное сырье и выполнить предыдущие заказы клиентов. Последнее производство было в апреле.

"Carlsberg исчезнет с прилавков российских магазинов, как только магазины распродадут свои запасы", — заявил Carlsberg.

Агентство Reuters обнаружило на банках пива Bud, что они произведены в Ульяновске в конце июня.

AB InBev ведет переговоры о продаже своей доли в совместном предприятии компании Efes.

Суммарно рыночная доля совместных предприятий Carslberg, Heineken и AB INBev на российском рынке пива составляет более 60 процентов, подсчитали аналитики Промсвязьбанка.