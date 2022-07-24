Подоляк: с ракетами для HIMARS война закончится быстрее

"Простая логика: чем дальше будут лететь ракеты HIMARS (100+ километров), тем быстрее закончится война. Меньше потерь среди мирного населения, меньше экономическое давление на Европу, меньше российского миграционного и продовольственного шантажа. HIMARS – замечательный "выключатель" русской спеси", - высказался Подоляк.

Проста логіка: що далі летітимуть ракети HIMARS (100+ кілометрів), то швидше закінчиться війна. Менше втрат серед мирного населення, менший економічний тиск на Європу, менше російського міграційного та продовольчого шантажу. HIMARS – чудовий «вимикач» російської пихи… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 24, 2022

США пока не готовы к передаче Украине ракет до 300 км до HIMARS, потому что это может спровоцировать Третью мировую войну.

В то же время, как подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак, Украина договорилась с союзниками о передаче 25-30 единиц HIMARS и MLRS.

Сейчас ВСУ для ударов по российским позициям используют ракеты дальностью до 80 км.

Соединенные Штаты уже доставили в Украину 12 систем HIMARS и на этой неделе объявили намерение передать еще 4 таких системы. Ранее уже сообщалось, что в целом США и союзники обязались передать ВСУ более 20 таких систем.